8 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Лунинецком районе в этом году

За 7 месяцев 2020 года в Беларуси выявлено 917 новый случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости составил 9,74 на 100 тыс. населения, это в 1,3 раза ниже аналогичного периода 2019 года.

В Брестской области за весь период статистического учета (1987 – 01.08.2020 г.) выявлено 2 309 случаев ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 августа число лиц, живущих с ВИЧ – составило 1 689 человек.

Наибольшее число выявленных ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Пинске (931), Бресте (344), Барановичах (174), Лунинце и Лунинецком районе (153).

На Лунинетчине за весь период статистического учета выявлено 153 случая ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 августа года число лиц, живущих с ВИЧ – 124 человека. Показатель распространенности 187,3 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза выше среднеобластного показателя. За январь — июль 2020 в районе выявлено 8 случаев ВИЧ-инфекции.

Из 153 зарегистрированных случаев мужчины составляют 69,3% (106 человек), женщины – 30,7% (47 человек). Основным поражаемым контингентом остаются молодые люди в возрасте 18-49 лет – 64,05% (98 человек). Удельный вес, лиц инфицированных половым путём, составляет 67,3% (103 человека). Вторым по значимости является инфицирование при инъекционном введении наркотических веществ – 32,02% (49 человек).

Из 153 ВИЧ-инфицированных 113 человек – городские жители и 40 – сельские.

За весь период наблюдения от ВИЧ-инфицированных матерей в районе родилось 9 детей, 8 сняты с диспансерного наблюдения с диагнозом «здоров». У одного ребенка ВИЧ-статус не определен.

Необходимую консультацию по вопросам наркомании и ВИЧ-инфекции можно получить:

в Лунинецком районном центре гигиены и эпидемиологии по телефону 6-44-75 (по проблеме ВИЧ/СПИД);

в Лунинецком районном центре гигиены и эпидемиологии по телефону 6-44-75 (по проблеме ВИЧ/СПИД); в наркологическом кабинете (2-76-95) и у врача-инфекциониста районной поликлиники (2-77-05);

г. Микашевичи: у врача-нарколога (2-76-71) и у врача-инфекциониста (6-65-40).

Добровольно, в т.ч. анонимно без направления, бесплатно обследоваться на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении города Лунинца и Лунинецкого района, где осуществляется забор крови из вены.