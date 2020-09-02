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8 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Лунинецком районе в этом году

L N Send an email 8 часов тому назад
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За 7 месяцев 2020 года в Беларуси выявлено 917 новый случаев ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости составил 9,74 на 100 тыс. населения, это в 1,3 раза ниже аналогичного периода 2019 года.

В Брестской области за весь период статистического учета (1987 – 01.08.2020 г.) выявлено 2 309 случаев ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 августа число лиц, живущих с ВИЧ – составило 1 689 человек.

Наибольшее число выявленных ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Пинске (931), Бресте (344), Барановичах (174), Лунинце и Лунинецком районе (153).

На Лунинетчине  за весь период статистического учета выявлено 153 случая ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 августа года число лиц, живущих с ВИЧ  – 124 человека. Показатель распространенности 187,3 на 100 тысяч населения, что в 1,5  раза выше среднеобластного показателя. За январь — июль 2020 в районе выявлено 8 случаев ВИЧ-инфекции. 

Из 153 зарегистрированных случаев мужчины составляют 69,3% (106 человек), женщины – 30,7%  (47 человек).  Основным поражаемым контингентом остаются молодые люди в возрасте 18-49 лет – 64,05% (98 человек). Удельный вес, лиц инфицированных половым путём, составляет 67,3% (103 человека). Вторым по значимости является  инфицирование при инъекционном введении наркотических веществ – 32,02% (49 человек).

Из 153 ВИЧ-инфицированных 113 человек – городские жители и 40 – сельские.

За весь период наблюдения от  ВИЧ-инфицированных матерей в районе родилось 9 детей, 8 сняты с диспансерного наблюдения с диагнозом «здоров». У одного ребенка ВИЧ-статус не определен.

 

Необходимую консультацию по вопросам наркомании и ВИЧ-инфекции можно получить:

  •  в Лунинецком районном центре гигиены и эпидемиологии по телефону 6-44-75 (по проблеме ВИЧ/СПИД);
  • в наркологическом кабинете (2-76-95) и у врача-инфекциониста районной поликлиники (2-77-05);
  • г. Микашевичи: у врача-нарколога (2-76-71) и у врача-инфекциониста (6-65-40).

 Добровольно, в т.ч. анонимно без направления, бесплатно обследоваться на ВИЧ можно в любом медицинском учреждении города Лунинца и Лунинецкого района, где осуществляется забор крови из вены.

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L N

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