Алгоритм диагностики ВИЧ-инфекции планируют изменить в Беларуси, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

“Мы думаем об изменении существующего алгоритма диагностики с целью сокращения времени постановки диагноза “ВИЧ-инфекция”. Создана рабочая группа. Надеюсь, в 2021 году новый алгоритм диагностики заработает в нашей стране”, – сказал Вячеслав Граньков.

Он пояснил, что на сегодня, чтобы поставить диагноз “ВИЧ-инфекция”, нужно сделать три теста. Очень важно провести диагностику как можно быстрее, за короткий временной промежуток. Для этого можно использовать экспресс-тесты. По рекомендациям ВОЗ, лечение должно начинаться в день постановки диагноза, а если пациенту требуется дополнительное обследование, то максимум в течение семи дней.

“Всех людей, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, нужно охватить лечением, – отметил Вячеслав Граньков. – Поскольку это не только даст им возможность иметь полноценную долгую жизнь, но и снизит риск передачи инфекции. Если человек эффективно лечится, он не передает ВИЧ сексуальным путем другим людям. Это большое достижение современной антиретровирусной терапии”.

Беларусь, к слову, была одной из первых европейских стран, которая внедрила широкий доступ к самотестированию на ВИЧ. Тест можно приобрести в аптеке и сделать его дома. Особенно это важно сейчас, в условиях пандемии, когда люди часто избегают посещения медицинских учреждений и стараются соблюдать социальную дистанцию.