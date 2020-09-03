Белорусские онкологи отметили хорошую переносимость ДНК-вакцины против рака

ДНК-вакцина против рака, которая применяется в Беларуси в международных научных исследованиях, продемонстрировала хорошую переносимость, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

«В настоящий момент мы можем сказать только о переносимости лечения, потому что оценивать эффективность еще рано. Переносимость оказалась очень хорошая. Использование ДНК-вакцины никоим образом не увеличивает количество побочных эффектов», — сказал Сергей Красный.

Речь идет о совместном белорусско-американском проекте, посвященном исследованию эффективности ДНК-вакцин. В него включены пациенты с четырьмя наиболее агрессивными и неблагоприятными по прогнозу локализациями: метастатическими опухолями при так называемом триплет-негативном раке молочной железы, метастатическим раком желудка, поджелудочной железы и химиорезистентным метастатическим раком яичников.

Научно-исследовательский проект по изучению эффективности применения химиоиммунотерапии с использованием вакцины «Еленаген» был начат в апреле этого года в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и Минском городском клиническом онкологическом диспансере.

Пациенты на поздней стадии болезни с помощью компьютерной программы распределяются на две группы и получают либо стандартную химиотерапию, либо химиотерапию в сочетании с новым лекарственным средством «Еленаген». Для каждого типа онкологического заболевания группы пациентов будут сравниваться по множеству клинических параметров. В ряде ситуаций можно ожидать значительную регрессию опухоли, при которой появится возможность хирургического лечения. Основным критерием оценки эффективности лечения будет рост общей выживаемости пациентов.

В настоящее время в исследовательский протокол включены 24 пациента из запланированных с белорусской стороны 160. Примерно столько же намерены включить в ведущих онкологических центрах США. Результаты будут объединены и проанализированы.

Как сообщил директор РНПЦ Сергей Поляков, ежегодно в стране выявляются около 50 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. У мужчин на первом месте по распространенности рак предстательной железы, у женщин — рак молочной железы. Кроме того, одной из насущных проблем является колоректальный рак.

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова 3 сентября отмечает 60-летие со дня образования. Сегодня это ведущее учреждение онкологического профиля в стране. В центре работают 2 тыс. сотрудников. В день через амбулаторное подразделение проходят около 1 тыс. человек. Ежедневно выполняется до 70 хирургических вмешательств, ежегодно — 11-12 тыс. в стационаре, около 4 тыс. — амбулаторно. Всего в год в центре лечатся около 30 тыс. пациентов.