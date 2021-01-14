Изменились режимы работы некоторых аптек района. Сделано это в целях повышения доступности лекарственного обеспечения населения в выходные и праздничные дни.

Центральная районная аптека №68 (Советская, 18) теперь будет работать в субботу, воскресенье и праздники с 9.00 до 19.00 часов. В рабочие дни режим работы остался прежним: с понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00.

С 14 января меняется график работы аптек №281 и 204 в магазинах “Санта”. В Лунинце установлено время работы с 10.00 до 22.00 без выходных, в Микашевичах – с 9.00 до 21.00 без выходных.