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На обычный режим работы переходит Лунинецкая ЦРБ

L N Send an email 7 часов тому назад
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Перевести УЗ «Лунинецкая ЦРБ» на обычный режим работы планируется со следующей недели.

Как рассказала главный врач центральной районной больницы Светлана Хлебус, принять профильных пациентов уже готовы хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения. До конца недели будут продезинфицированы и подготовлены к работе в обычном режиме все остальные отделения.

Больных с пневмонией, количество которых в последнее время заметно снизилось, будут отправлять в Пинск, где развернуты специальные больничные койки. Кроме Пинска, на Брестчине определены еще две базовые больницы для заболевших COVID-19 — в Бресте и Барановичах.

В то же время Светлана Хлебус напомнила, что, несмотря на уменьшение количества инфицированных, вирус не исчез и остается угрозой для людей. Именно поэтому требования сохранять меры предосторожности — носить маски и перчатки в местах массового скопления народа (в аптеках, магазинах, банках и т.д.) остаются актуальными.

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