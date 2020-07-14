На обычный режим работы переходит Лунинецкая ЦРБ
Перевести УЗ «Лунинецкая ЦРБ» на обычный режим работы планируется со следующей недели.
Как рассказала главный врач центральной районной больницы Светлана Хлебус, принять профильных пациентов уже готовы хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения. До конца недели будут продезинфицированы и подготовлены к работе в обычном режиме все остальные отделения.
Больных с пневмонией, количество которых в последнее время заметно снизилось, будут отправлять в Пинск, где развернуты специальные больничные койки. Кроме Пинска, на Брестчине определены еще две базовые больницы для заболевших COVID-19 — в Бресте и Барановичах.
В то же время Светлана Хлебус напомнила, что, несмотря на уменьшение количества инфицированных, вирус не исчез и остается угрозой для людей. Именно поэтому требования сохранять меры предосторожности — носить маски и перчатки в местах массового скопления народа (в аптеках, магазинах, банках и т.д.) остаются актуальными.