Партия антиВИЧ-препаратов на $35 тыс. поступила в Беларусь из Индии

Партия дорогостоящих антиВИЧ-препаратов поступила сегодня на базу государственного предприятия «Академфарм» Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА.

«Это подарок крупнейшей индийской фармацевтической компании Cipla Limited и лично председателя правления компании, почетного члена НАН Беларуси доктора Юсуфа Хваджи Хамида. Всего доставлено более 6 тыс. упаковок антиВИЧ-препаратов на сумму свыше $35 тыс. Активное содействие в организации и доставке гуманитарной помощи оказал почетный консул Беларуси в Мумбае Лалит Кумар Чекхани», — рассказали в пресс-службе.

Авиадоставку и хранение на таможенном складе профинансировала Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Документальным обеспечением ввоза гуманитарной помощи занималось предприятие «Академфарм».

Полученные лекарственные средства будут переданы РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в соответствии с планом распределения Министерства здравоохранения Беларуси для поставки в лечебные учреждения по всей стране. «Между «Академфармом» и компанией Cipla Limited заключен контракт на поставку антиВИЧ-препаратов в течение 2020 года в адрес Министерства здравоохранения Беларуси», — пояснили в пресс-службе.

НАН много лет активно сотрудничает с Cipla Limited. Достигнута договоренность о локализации в Беларуси производства эффективных и безопасных лекарств для лечения социально значимых заболеваний: ВИЧ, гепатита В и С, а также болезни Альцгеймера и артериальной легочной гипертензии.

Доктор Юсуф Хваджа Хамид является одним из ведущих индийских ученых и председателем правления компании Cipla Limited, основанной в 1935 году его отцом. За пределами Индии Юсуф Хваджа Хамид в первую очередь известен тем, что стремится обеспечить препаратами для борьбы со СПИДом и другими тяжелыми заболеваниями пациентов во многих странах мира. 16 ноября 2017 года на сессии Общего собрания Национальной академии наук Беларуси он был единогласно избран почетным членом НАН.