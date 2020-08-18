Проект постановления о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан вынесен на обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект постановления «Об изменении постановления Совета Министров от 30 ноября 2007 года №1650», направленного на улучшение лекарственного обеспечения граждан, страдающих некоторыми наследственными заболеваниями, требующими постоянного приема необходимых лекарственных препаратов. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ подготовлен в целях реализации ст. 2 закона от 13 мая 2020 года 13-З «Об изменении Закона «О лекарственных средствах». Организатор общественного обсуждения — Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 августа.