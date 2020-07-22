Тест на антитела к COVID-19 можно сделать в Лунинце

В Лунинце теперь можно пройти экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG к COVID — 19. Об этом сообщила главный врач центральной районной больницы Светлана Хлебус

Тестирование проводится на платной основе. Стоимость анализа — 18.58 рублей.

Запись по телефону 4-54-05 с 9:00 до 12:00. Выдача результатов — на следующий день с 16:00 до 17:00.

Забор материала производится на базе Лунинецкой поликлиники , каб. №50 ( 4 этаж), предварительно оплатив в кассе.