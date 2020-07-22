ЗдоровьеКоронавирусНовости района

Тест на антитела к COVID-19 можно сделать в Лунинце

L N Send an email 1 день тому назад
809

В Лунинце теперь можно пройти экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG к COVID — 19.  Об этом сообщила главный врач центральной районной больницы Светлана Хлебус

Тестирование проводится на платной основе. Стоимость анализа — 18.58 рублей.

Запись по телефону 4-54-05 с 9:00 до 12:00. Выдача результатов — на следующий день с 16:00 до 17:00.
 
Забор материала производится на базе Лунинецкой поликлиники , каб. №50 ( 4 этаж), предварительно оплатив в кассе.
Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of «Безопасное» граффити украсило стены лунинецкого детского сада

«Безопасное» граффити украсило стены лунинецкого детского сада

4 минуты тому назад
Photo of В Запросье горела ферма

В Запросье горела ферма

2 часа тому назад
Photo of Што ні рабі – усё дрэнна

Што ні рабі – усё дрэнна

5 часов тому назад
Photo of Рыбаки, выловившие рыбы на 33 тысячи рублей, взяты под стражу

Рыбаки, выловившие рыбы на 33 тысячи рублей, взяты под стражу

8 часов тому назад
Photo of Што за абяцанкамі?

Што за абяцанкамі?

24 часа тому назад
Photo of В районном музее открыта выставка учащихся художественной студии

В районном музее открыта выставка учащихся художественной студии

1 день тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть