В Беларуси началась подготовка к вакцинации против гриппа

В Беларуси началась подготовка к кампании вакцинации против гриппа, которая в 2020 году пройдет в особенных условиях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Население продолжает болеть новым коронавирусом. Во время сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается совместная циркуляция разных вирусов, соответственно, может произойти инфицирование сразу несколькими вирусами или к уже развившемуся вирусному заболеванию может присоединиться новое.

Опасность представляет сочетание у человека коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Оба заболевания неблагоприятно воздействуют прежде всего на легочную ткань, вызывая пневмонию. Доказано развитие после гриппа таких осложнений, как миокардит, синусит, отит, трахеит, менингит, энцефалит, миозит и др. И COVID-19, и грипп представляют опасность для любого человека, но особенно для людей старшего возраста, беременных женщин и людей с любыми хроническими заболеваниями.

«Сейчас у человечества нет возможности защититься от инфекции COVID-19 с помощью вакцины, но у каждого есть возможность помочь себе не заболеть гриппом в предстоящем сезоне, сделав профилактическую прививку», — отметили в Минздраве.

В текущем году специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения заменила сразу три компонента в составе вакцин, рекомендованных для подготовки к предстоящему сезону заболеваемости.

Вакцинация против гриппа нужна всем, получить прививки могут и дети, начиная с 6-месячного возраста. Единственное абсолютное противопоказание — тяжелая аллергическая реакция (например, анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины, что встречается крайне редко (по литературным данным, 0,07 случаев на 100 тыс. доз) и преимущественно на введение живых вакцин. В связи со столь низкой частотой развития реакций и неиспользованием в практике в последние годы живых противогриппозных вакцин, можно говорить практически об отсутствии людей, имеющих абсолютные медицинские противопоказания к вакцинации.

«Если у вас тяжелое острое заболевание или обострилось хроническое, это не повод отказаться от прививки, можно отложить вакцинацию до выздоровления и сделать ее позже», — обратили внимание в Минздраве.

В этом году в Беларуси планируется привить не менее 40% всего населения и не менее 75% из групп риска.

Оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение первых трех-шести месяцев после вакцинации. Поэтому ее сроки должны быть направлены на достижение максимального уровня защиты в пик сезона респираторных инфекций, который обычно отмечается в феврале-марте. Вакцинация с сентября по ноябрь обеспечивает защиту на протяжении пикового сезона.

В Минздраве также добавили, что есть ряд научных данных о том, что прививка от гриппа может оказать положительный эффект в предупреждении COVID-19. Вакцинация современными адъювантными вакцинами сопровождается не только формированием специфических антител к штаммам вируса гриппа, но и ранней активацией клеточных механизмов противовирусного иммунного ответа, приводящего к снижению заболеваемости гриппом и ОРИ, и, по всей видимости, коронавирусной инфекцией. Поэтому вакцинация против гриппа этой осенью будет более важна, чем когда-либо ранее, уверены специалисты.