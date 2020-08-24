В Беларуси открыта линия дистанционного консультирования по вопросам ВИЧ

В Беларуси открыта линия дистанционного консультирования населения по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Линия будет работать на базе отдела профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов республиканского центра. Проконсультироваться могут все желающие, в том числе люди, относящиеся к группам повышенной уязвимости в отношении ВИЧ-инфекции.

Работать с населением будут психолог и врач-эпидемиолог. Такая возможность будет предоставлена через Skype (найти можно под именем «отдел профилактики ВИЧ и ПВГ») в будние дни с 10.00 до 16.00.