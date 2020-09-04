В Брестской области от гриппа планируют привить более 540 тыс. человек

В Брестской области началась подготовка к вакцинации против гриппа. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

В этом году планируется привить от гриппа не менее 40% жителей Брестской области — это более 540 тыс. человек. В первую очередь вакцина рекомендована людям из групп риска. Речь идет о малышах от шести месяцев до трех лет, беременных женщинах, детях и взрослых с хроническими заболеваниями, пожилых гражданах. Также важно, чтобы коллективный иммунитет выработался у работников социальной сферы: образования, торговли, общественного питания, транспорта и других.

«Оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение первых трех-шести месяцев после прививки. Пик сезона респираторных инфекций обычно отмечается в феврале-марте. Поэтому вакцинация с сентября по ноябрь обеспечивает защиту на протяжении эпидсезона, — пояснили в областном центре гигиены и эпидемиологии. — Вакцинация против гриппа этой осенью более чем важна. Она уменьшит воздействие респираторных заболеваний и снизит нагрузку на систему здравоохранения во время циркуляции COVID-19».

Специалисты подчеркивают, что решение, делать прививку или нет, человек принимает добровольно. Вместе с тем это не только забота о себе, но и ответственность за здоровье других людей.