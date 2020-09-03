ЗдоровьеНовости района

Врачи проконсультируют граждан на базе Язвинской АВОП

L N Send an email 3 часа тому назад
58

В рамках проекта «Предотврати болезнь — выбери жизнь» 18 сентября на базе Язвинской амбулатории врача общей практики будут консультировать специалисты: дерматолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, невропатолог, психиатр-нарколог, кардиолог, валеолог и психолог.

В ходе акции можно будет сделать биохимический анализ крови, ЭКГ-диагностику, измерить артериальное давление, вес, рост и узнать индекса массы тела. 

Время работы — с 9.00 до 15.00.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of ДЮСШ и СДЮШОР приглашают на День открытых дверей

ДЮСШ и СДЮШОР приглашают на День открытых дверей

16 минут тому назад
Photo of В Лунинец приехал лунапарк

В Лунинец приехал лунапарк

4 часа тому назад
Photo of Белорусские онкологи отметили хорошую переносимость ДНК-вакцины против рака

Белорусские онкологи отметили хорошую переносимость ДНК-вакцины против рака

4 часа тому назад
Photo of Учащиеся СШ №4 приняли участие в Едином дне безопасности. Видео

Учащиеся СШ №4 приняли участие в Едином дне безопасности. Видео

22 часа тому назад
Photo of В Микашевичской детской библиотеке подвели итоги программы летнего чтения

В Микашевичской детской библиотеке подвели итоги программы летнего чтения

1 день тому назад
Photo of 8 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Лунинецком районе в этом году

8 случаев ВИЧ-инфекции выявлено в Лунинецком районе в этом году

1 день тому назад
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть