Врачи проконсультируют граждан на базе Язвинской АВОП

В рамках проекта «Предотврати болезнь — выбери жизнь» 18 сентября на базе Язвинской амбулатории врача общей практики будут консультировать специалисты: дерматолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, невропатолог, психиатр-нарколог, кардиолог, валеолог и психолог.

В ходе акции можно будет сделать биохимический анализ крови, ЭКГ-диагностику, измерить артериальное давление, вес, рост и узнать индекса массы тела.

Время работы — с 9.00 до 15.00.