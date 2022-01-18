Спорт
“Афганский” турнир по мини-футболу набирает обороты
В понедельник состоялся матч с участием команд “Лунинец” и “СДЮШОР”, который завершился со счетом 3:1.
Расписание игр на ближайшую неделю.
18 ЯНВАРЯ (вторник)
19.00 – Джокер – Мастер плюс
20.10 – Старт – Базар
20 ЯНВАРЯ (четверг)
19.30 – Мастер плюс – СДЮШОР
22 ЯНВАРЯ (суббота)
14.00 – Лунинец – Альянс
15.10 – Гранит – Базар
16.20 – Альянс – Мастер плюс
17.30 – Лидер – Любань
18.40 – СДЮШОР – Старт
23 ЯНВАРЯ (воскресенье)
13.00 – Старт – Лидер
14.10 – Мастер плюс – Любань
15.20 – Джокер – Гранит
16.30 – Базар – Лунинец
17.40 – Мастер плюс – Гранит
18.50 – Любань – Джокер
25 ЯНВАРЯ (вторник)
20.00 – СДЮШОР – Базар
27 ЯНВАРЯ (четверг)
20.00 – Мастер плюс – Лидер