Спорт

“Афганский” турнир по мини-футболу набирает обороты

18.01.2022
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В понедельник состоялся матч с участием команд “Лунинец” и “СДЮШОР”, который завершился со счетом 3:1.

Расписание игр на ближайшую неделю.

18 ЯНВАРЯ (вторник)
19.00 – Джокер – Мастер плюс
20.10 – Старт – Базар

20 ЯНВАРЯ (четверг)
19.30 – Мастер плюс – СДЮШОР

22 ЯНВАРЯ (суббота)
14.00 – Лунинец – Альянс
15.10 – Гранит – Базар
16.20 – Альянс – Мастер плюс
17.30 – Лидер – Любань
18.40 – СДЮШОР – Старт

23 ЯНВАРЯ (воскресенье)
13.00 – Старт – Лидер
14.10 – Мастер плюс – Любань
15.20 – Джокер – Гранит
16.30 – Базар – Лунинец
17.40 – Мастер плюс – Гранит
18.50 – Любань – Джокер

25 ЯНВАРЯ (вторник)
20.00 – СДЮШОР – Базар

27 ЯНВАРЯ (четверг)
20.00 – Мастер плюс – Лидер

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Елена Данилович

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