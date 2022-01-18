“Афганский” турнир по мини-футболу набирает обороты

В понедельник состоялся матч с участием команд “Лунинец” и “СДЮШОР”, который завершился со счетом 3:1.

Расписание игр на ближайшую неделю.

18 ЯНВАРЯ (вторник)

19.00 – Джокер – Мастер плюс

20.10 – Старт – Базар

20 ЯНВАРЯ (четверг)

19.30 – Мастер плюс – СДЮШОР

22 ЯНВАРЯ (суббота)

14.00 – Лунинец – Альянс

15.10 – Гранит – Базар

16.20 – Альянс – Мастер плюс

17.30 – Лидер – Любань

18.40 – СДЮШОР – Старт

23 ЯНВАРЯ (воскресенье)

13.00 – Старт – Лидер

14.10 – Мастер плюс – Любань

15.20 – Джокер – Гранит

16.30 – Базар – Лунинец

17.40 – Мастер плюс – Гранит

18.50 – Любань – Джокер

25 ЯНВАРЯ (вторник)

20.00 – СДЮШОР – Базар

27 ЯНВАРЯ (четверг)

20.00 – Мастер плюс – Лидер