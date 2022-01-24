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“Базар” захватывает лидерство
Продолжается турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшим землякам – воинам-“афганцам”.
В субботу и воскресенье прошли очередные матчи, в которых были зафиксированы следующие результаты:
22 января (суббота)
1. Лунинец – Альянс – 6:6
2. Базар – Гранит – 3:3
3. Альянс – Мастер плюс – 5:4
4. Лидер – Любань – 1:4
5. СДЮШОР – Старт – 5:5
23 января
1. Лидер – Старт – 4:1
2. Мастер плюс – Любань – 0:8
3. Джокер – Гранит – 7:6
4. Базар – Лунинец – 11:0
5. Мастер плюс – Гранит – 6:6
6. Любань – Джокер – 4:3
Таблица розыгрыша после воскресного матча.
Команда И Мячи О
1. Базар 5 40-7 13
2. Любань 5 25-20 12
3. Джокер 5 34-18 12
4. Лунинец 5 19-23 7
5. Гранит 5 30-22 6
6. Лидер 5 15-27 6
7. Альянс 4 17-19 5
8. Мастер+ 5 18-32 4
9. СДЮШОР 4 12-21 1
10. Старт 5 14-35 1