Новости районаСпорт

“Базар” захватывает лидерство

24.01.2022
38

Продолжается турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшим землякам – воинам-“афганцам”.

В субботу и воскресенье прошли очередные матчи, в которых были зафиксированы следующие результаты:

22 января (суббота)
1. Лунинец – Альянс – 6:6
2. Базар – Гранит – 3:3
 3. Альянс – Мастер плюс – 5:4
4. Лидер – Любань – 1:4
 5. СДЮШОР – Старт – 5:5
 
23 января
1. Лидер – Старт – 4:1
 2. Мастер плюс – Любань – 0:8
3. Джокер – Гранит – 7:6
4. Базар – Лунинец – 11:0
5. Мастер плюс – Гранит – 6:6
6. Любань – Джокер – 4:3
Таблица розыгрыша после воскресного матча.
 Команда        И     Мячи      О
1. Базар          5      40-7      13
2. Любань      5    25-20     12
3. Джокер      5     34-18     12
4. Лунинец    5    19-23       7
5. Гранит        5     30-22       6
6. Лидер         5     15-27       6
7. Альянс        4   17-19       5
8. Мастер+    5    18-32       4
9. СДЮШОР  4   12-21      1
10. Старт        5     14-35      1
 
Теги
Показать больше
Photo of Елена Данилович

Елена Данилович

Похожие статьи

Photo of Изучение популяционного иммунитета против COVID-19 в Лунинецком районе

Изучение популяционного иммунитета против COVID-19 в Лунинецком районе

24.01.2022
Photo of Проверки Госконтроля: состояние, сохранность и организация ремонта сельхозтехники

Проверки Госконтроля: состояние, сохранность и организация ремонта сельхозтехники

23.01.2022
Photo of 58 дзяцей і ўнукаў у Марыі Гусціновіч з Кажан-Гарадка (Лунінецкі раён)

58 дзяцей і ўнукаў у Марыі Гусціновіч з Кажан-Гарадка (Лунінецкі раён)

23.01.2022
Photo of Спасатели проведут республиканскую акцию “Безопасность – в каждый дом!”

Спасатели проведут республиканскую акцию “Безопасность – в каждый дом!”

23.01.2022
Photo of Депутат в округе: встречи и обсуждение предстоящего референдума (Лунинецкий район)

Депутат в округе: встречи и обсуждение предстоящего референдума (Лунинецкий район)

22.01.2022
Photo of Васіль Басевіч і справа яго жыцця – “Спецжалезабетон” (Лунінецкі раён)

Васіль Басевіч і справа яго жыцця – “Спецжалезабетон” (Лунінецкі раён)

22.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть