Белоруска Елизавета Петренко выиграла бронзу Паралимпиады в Токио

Белорусская легкоатлетка Елизавета Петренко выиграла бронзу Паралимпиады в метании копья, пишет БЕЛТА.

Выступающая в классе F-13 спортсменка в своей лучшей попытке отправила снаряд на 38 м 99 см. Это рекорд континента. Выиграла состязания с персональным рекордом копьеметательница из Узбекистана Нозимахон Каюмова – 42 м 49 см. Для нее это второе паралимпийское золото в карьере. Ранее она побеждала в метании копья на состязаниях в Рио. Второе место у китаянки Чжао Юпин – 41 м 85 см. Это личное достижение спортсменки, которая четыре года назад заняла в метании копья обидное четвертое место.

Таким образом, на счету белорусской паралимпийской дружины четыре медали стартов в Токио. Ранее три золота с мировыми достижениями выиграл пловец Игорь Бокий.

В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта.