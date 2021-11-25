ОбществоСпорт

Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного ЧЕ по шашкам-100 в Бельгии

Белорусы завоевали четыре золотые медали молодежного чемпионата Европы по шашкам-100 в Кортрейке (Бельгия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации шашек.

Абсолютной чемпионкой стала Яна Якубович, завоевавшая золото во всех трех видах программы – классической, быстрой и молниеносной. Еще две медали на счету Полины Петрусевой.

У юношей чемпионом в классической программе стал минчанин Дмитрий Немец, также он выиграл бронзу в блице.

Сборная Беларуси также стала лучшей в медальном зачете.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of В Брестской области не заселены почти 1,5 тыс. арендных жилых помещений

В Брестской области не заселены почти 1,5 тыс. арендных жилых помещений

Photo of Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

Председателем Совета МПА СНГ переизбрана Валентина Матвиенко

Photo of Сохранность поголовья КРС – на контроле прокуратуры

Сохранность поголовья КРС – на контроле прокуратуры

Photo of МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

МИД: Беларусь никакого участия в организации миграционного кризиса не принимает

Photo of Шулейко поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинирования против COVID-19

Шулейко поручил усилить разъяснительную работу о важности вакцинирования против COVID-19

Photo of Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси

Около 600 электрозарядных станций до конца года появятся в Беларуси

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть