Спорт

Гостевая победа “Лунинца”

В Столине в рамках очередного тура группового этапа чемпионата Беларуси по футболу во второй лиге “Лунинец” встречался с местной командой “ДЮСШ-Столин”.

Хозяева первыми открыли счет в матче на 5 минуте. Наши футболисты, имея довольно много голевых моментов, смогли сравнять счет под занавес первого тайма. На 41-ой минуте отличился Влад Кныревич. После перерыва обе команды стремились увеличить счет, но допускали много ошибок. Заключительные 10 минут матча лунинчане провели на высоте, забив 2 мяча. Их автором стал Евгений Еремиевич (81-ая и 88-ая минуты). 3:1 – гостевая победа нашей команды. Таким образом, лунинчане снова положили 3 очка в свою копилку и продолжают борьбу за выход в основной раунд соревнований.

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Елена Данилович

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