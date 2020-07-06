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«Гранит-Микашевичи» сыграл с «Химиком»

Елена Данилович Send an email 35 минут тому назад
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Андрей Левковец
Игра состоялась в воскресенье на стадионе «Полесье».
 
Первый тайм прошел в ровной борьбе, о чем свидетельствовал счет на табло — 0:0. После перерыва события разворачивались драматично. Во время одной из атак «гранитовцев» мяч от светлогорского защитника Артема Гуляка влетел в собственные ворота.  Это заставило гостей активизировать действия в нападении. На 78-ой минуте Максим Дашук со штрафного сравнял счет — 1:1. Исход встречи был решен в добавленное арбитром время. Евгений Азерский поставил победную точку, выведя микашевичскую команду вперед — 2:1.
 
Приятная новость ждала лучшего игрока июня ФК «Гранит-Микашевичи» Андрея Левковца, которому вручили заслуженную награду. Еще один сюрприз ждал голкипера Павла Охремчука. Он отмечен дипломам, как игрок, который провел за «красно-синих» 40 матчей в карьере. 
 
В следующем туре «Гранит-Микашевичи» сыграет на выезде в Гомеле с одноименным футбольным клубом 18 июля.
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Елена Данилович

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