Исполком МОК утвердил даты проведения юношеских зимних Игр-2024

Как сообщает пресс-служба НОК Беларуси, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил спортивные объекты и даты проведения IV зимних юношеских Олимпийских игр в провинции Канвондо (Республика Корея) в 2024 году.

Соревнования состоятся с 19 января по 1 февраля 2024 года в четырех районах (кластерах): Каннын (ледовые дисциплины), Пхенчхан (лыжные гонки, биатлон, санный спорт и бобслей), Чонсон Хай 1 (горные лыжи и лыжное двоеборье) и Хоэнсон (фристайл и сноуборд). Подробная информация.

Зимние юношеские Олимпийские игры будут проведены на тех же объектах, что и Белая Олимпиада 2018 года. На предстоящих стартах около 1900 юных спортсменов будут размещены в двух деревнях: в Канныне и горнолыжном курорте Чонсон.

На исполкоме МОК сделаны также доклады о ходе подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже 2024 года и Лос-Анджелесе 2028 года.

В своем отчете председатель Координационной комиссии МОК «Париж-2024» Пьер-Оливье Бекерс объяснил, что команда по организации стартов в столице Франции в полной мере воспользовалась опытом Токио. Полученная информация добавлена в планы подготовки соревнований и будет учтена при составлении контрактов с партнерами Олимпиады.

После завершения работы исполкома МОК, глава организации Томас Бах ответил на вопросы журналистов. Один из самых актуальных – последние заявления ряда западных политиков о предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине.

«Присутствие на Играх официальных представителей государств является чисто политическим решением властей каждой из стран. МОК придерживается политического нейтралитета», – сказал Томас Бах, отвечая