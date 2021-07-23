Когда будут выступать белорусские спортсмены на Олимпиаде в Токио-2020: календарь соревнований

23 июля в Токио открываются Летние Игры XXXII Олимпиады. Беларусь представят 108 спортсменов, которые поборются за медали в 20 видах спорта. НОК Беларуси опубликовал расписание выступлений белорусских атлетов.



На 33 спортивных объектах пройдут Игры в Токио. Церемония открытия Олимпиады будет на 80-тысячном Национальном стадионе. Здесь же состоятся соревнования по легкой атлетике, финал женского футбола, церемония закрытия Олимпиады.

Логотип Олимпиады «Токио-2020» – кольцо в традиционном японском цвете индиго и белом, которое символизирует разнообразие культур и стран, объединенных спортом.

Талисман Игр XXXII Олимпиады в Токио – Мирайтова. Имя маскота состоит из двух японских слов – «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Желание вечного прекрасного будущего заключено в нем.





Фото с сайта НОК Беларуси

Напомним, Игры XXXII Олимпиады в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на год, и они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.