МикашевичиНовости районаСпорт

Кто лучший рыбак “Гранита”?

Четыре часа длилась состязательная программа первенства по спортивной рыбной ловле на поплавочную удочку и фидер среди команд структурных подразделений РУПП «Гранит». Его организатором выступил профком предприятия.

По результатам напряженной борьбы в личном зачете тройку призеров составили Сергей Шевчик, Сергей Ярмолинский и Игорь Окулич. К слову, последний не только поймал наибольший улов, но и самую крупную рыбу.

В командном первенстве самые сильные спортсмены оказались в автомобильном парке, которые и завоевали первое место. «Серебра» удостоен цех сортировки дробильно-сортировочного завода, а «бронзы» – ДСЦ-2 этого же структурного подразделения.

Фото РУПП “Гранит”.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of В микашевичском храме в честь Рождества Иоанна Предтечи прошел молебен на начало учебного года

В микашевичском храме в честь Рождества Иоанна Предтечи прошел молебен на начало учебного года

Photo of Необычные украшения из цемента и пластика создает микашевичская жительница Ольга Трофимович

Необычные украшения из цемента и пластика создает микашевичская жительница Ольга Трофимович

Photo of 12-метровые стелы на двух главных въездах начали монтировать в Микашевичах

12-метровые стелы на двух главных въездах начали монтировать в Микашевичах

Photo of В Синкевичах утвердили председателя сельсовета

В Синкевичах утвердили председателя сельсовета

Photo of По трем статьям осудили токсикомана из Лунинецкого района

По трем статьям осудили токсикомана из Лунинецкого района

Photo of В Лунинецком районе завершил работу девятый студотряд БРСМ

В Лунинецком районе завершил работу девятый студотряд БРСМ

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть