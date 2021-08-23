Кто лучший рыбак “Гранита”?

Четыре часа длилась состязательная программа первенства по спортивной рыбной ловле на поплавочную удочку и фидер среди команд структурных подразделений РУПП «Гранит». Его организатором выступил профком предприятия.

По результатам напряженной борьбы в личном зачете тройку призеров составили Сергей Шевчик, Сергей Ярмолинский и Игорь Окулич. К слову, последний не только поймал наибольший улов, но и самую крупную рыбу.

В командном первенстве самые сильные спортсмены оказались в автомобильном парке, которые и завоевали первое место. «Серебра» удостоен цех сортировки дробильно-сортировочного завода, а «бронзы» – ДСЦ-2 этого же структурного подразделения.

Фото РУПП “Гранит”.