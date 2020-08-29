«Luninec junior cup-2020» прошел на стадионе «Полесье»

Республиканский турнир по футболу «Luninec junior cup-2020» состоялся на стадионе «Полесье».

Обычно эти соревнования проходят весной, но в этом году из-за неблагоприятной эпидситуации по коронавирусу они были перенесены на конец августа. Борьбу за кубок вели 8 команд юношей 2007-2008 г.р. из разных уголков Беларуси. Два сильных состава выставили Барановичи. Отлично зарекомендовали себя ивановские футболисты. Интересный и захватывающий футбол продемонстрировали игроки солигорского «Шахтера». Именно Барановичи – Иваново – Солигорск составили тройку призеров. Хозяева же были только пятыми, взяв вверх в решающем поединке на Ислочью со счетом 1:0.