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«Luninec junior cup-2020» прошел на стадионе «Полесье»

Елена Данилович Send an email 2 дня тому назад
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Республиканский турнир по футболу «Luninec junior cup-2020» состоялся на стадионе «Полесье».

Обычно эти соревнования проходят весной, но в этом году из-за неблагоприятной эпидситуации по коронавирусу они были перенесены на конец августа. Борьбу за кубок вели 8 команд юношей 2007-2008 г.р. из разных уголков Беларуси. Два сильных состава выставили Барановичи. Отлично зарекомендовали себя ивановские футболисты. Интересный и захватывающий футбол продемонстрировали игроки солигорского «Шахтера». Именно Барановичи – Иваново – Солигорск составили тройку призеров. Хозяева же были только пятыми, взяв вверх в решающем поединке на Ислочью со счетом 1:0.

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Елена Данилович

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