Микашевичский «Гранит» не получил лицензию и не сыграет в первой лиге

В первой лиге от Брестчины сыграет только пинская «Волна», «Гранит» не прошел лицензирование.

2 апреля в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию АБФФ, на котором были рассмотрены заявки футбольных клубов на получение лицензии АБФФ «Первая лига». По результатам рассмотрения комитет принял решение о выдаче 11 лицензий:

ФК «Шахтер-Петриков», ФК «Нафтан» (Новополоцк), «НФК Крумкачы» (Минск), ФК «Слоним», ФК «Орша», ПФК «Арсенал» (Дзержинск), ФК «Барановичи», ФК «Волна-Пинск», ФК «Днепр-Могилев», КСК ГОБЖД (команда «Локомотив»), БФК «Белшина» (Бобруйск).

ФК «Лида» отказано в получении лицензии в связи с невыполнением финансовых критериев. Микашевичский “Гранит” даже не предоставил документов на получение лицензии.

zarya.by