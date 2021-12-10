На Играх в Пекине белорусские атлеты будут размещены в трех деревнях

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине белорусские спортсмены будут размещены в трех деревнях: в Пекине, где пройдут соревнования конькобежцев, фигуристов и представителей шорт-трека, в Чжанцзякоу, где будут соревноваться представители лыжных дисциплин и биатлона, а также в Яньцине – горные лыжи.

Всего планируется участие в главных стартах четырехлетия в феврале будущего года около 30 белорусских атлетов. Квалификационные турниры в рамках этапов Кубка мира и чемпионатов Европы продолжаются и завершатся в конце января 2022-го.

Оргкомитет «Пекин-2022» уже сообщал о высокой готовности объектов, а также выпустил видео олимпийской деревни, где будут проживать спортсмены.

Площадь жилого объекта в деревни в Пекине – 330 тыс. кв.м. Участники разместятся в 20 современных жилых корпусах. Комнаты оборудованы современными системами отопления и кондиционирования, которыми можно будет управлять со смартфона.

Олимпийской деревне в ближайшее время предстоит пройти проверку качества инфраструктуры и протестировать меры по борьбе с коронавирусом.

Аналогичные комплексы, но менее масштабные расположены в кластерах Яньцин и Чжанцзякоу.

Официально Олимпийская деревня откроется 27 января 2022 года. Эстафета олимпийского огня начнется 2 февраля.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Пресс-служба НОК Беларуси

Фото НОК Беларуси