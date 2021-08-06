На мотодроме в Лунинце стартовал второй круг чемпионата Беларуси по мотоболу

Сегодня “Лунинец” провел первый матч. Соперником нашей команды выступил один из основных претендентов – мотобольный клуб “Заря” (Минск). Если в первых двух периодах противостояние было напряженным, о чем свидетельствует счет – 3:2, то концовка встречи была целиком за хозяевами. “Лунинец” заслужено победил 6:3. Причем, все мячи в нашей команде забил Вячеслав Лемешевский.

Но это – только начало. Стать свидетелями настоящих баталий можно будет в субботу и воскресенье. Приходите на мотодром и поддержите нашу команду. Расписание игр опубликовано здесь.