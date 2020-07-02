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«На одном дыхании». 9-классница из Микашевич проходит дистанции с показателями выше второго взрослого разряда
Дарья Кислюк – ученица 9 класса Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского. В то время как многие из ее друзей беззаботно проводят летние каникулы, Даша все свободное время посвящает занятиям спортом.
Еще в пятом классе на уроках физкультуры она прыгала и бегала лучше остальных. Задатки начинающей легкоатлетки в ней разглядел учитель физкультуры Сергей Гуцало, который сегодня является тренером, помощником и надежным старшим товарищем талантливой гимназистки.
– Первым делом решили нарастить и укрепить мышечную массу, — рассказывает собеседница. – Начала ходить в тренажерный зал, пробовать различные программы. После уроков – иду домой перекусить, отдохнуть – и в «тренажерку». Обязательно – разминка и бег.
С приходом лета Дарья начала тренироваться чаще и активнее. Утренние дистанции она пробегает под присмотром тренера, который всегда тщательно подбирает задания. В день нашего общения, например, уделили много внимания ускорениям на коротких отрезках. За считанные секунды пробежки лицо покрывается потом. Это не слабость – просто выкладывается юная спортсменка на 100. Пять минут со – скакалкой, десять – привязанная резиновым поясом к штанге футбольных ворот в натяжении делает бег на месте (последнее, возможно, звучит немного устрашающе, поэтому ниже разместили поясняющее видео с тренировки). Комплекс упражнений, выполняемый ежедневно, не только развивает навыки, но и помогает оставаться в хорошей форме. Для девушек любого возраста это крайне важно, чего не скрывает сама Дарья.
– Стараюсь правильно питаться. В рационе всегда рыба, творог, фрукты. Никогда не пропускаю завтраки. Утром запастись энергией крайне важно, и в этом плане помогают каши.
Ее целеустремленность поражает. На недавних районных соревнованиях по легкой атлетике сумела удивить судей стабильными показателями в прыжках с места в длину. Причем, из возможных трех попыток итог двух последних оказался одинаковым. Но интересно даже не это. Прыгунья «пролетела» 2 метра 50 сантиметров! Такого результата не смог припомнить никто.
– У меня парни-одиннадцатиклассники 2 метра 40 сантиметров максимум показывают! А тут – девчонка! — восхищением говорит тренер.
Дарья уже сегодня многие дистанции проходит с показателями выше второго взрослого разряда. Такого уровня спортсменке удалось достичь всего за 3 года. Учитывая достаточно юный возраст, она не спешит отдавать предпочтение какому-либо одному виду, терпеливо ожидая, к чему «ляжет душа». Такого же мнения придерживается и тренер. Он с уверенностью говорит о грядущих больших успехах.
А пока готовит ее к выступлению на Минском международном полумарафоне. Мероприятие запланировано на осень, и, если все будет хорошо, Даша непременно отправиться покорять столичные вершины. Уже сегодня они не кажутся ей недосягаемыми: самую короткую пятикилометровую дистанцию легкоатлетка планирует преодолеть «на одном дыхании».
Александр Мацкевич.