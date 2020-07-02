«На одном дыхании». 9-классница из Микашевич проходит дистанции с показателями выше второго взрослого разряда

Дарья Кислюк – ученица 9 класса Микашевичской гимназии им. В.И. Недведского. В то время как многие из ее друзей беззаботно проводят летние каникулы, Даша все свободное время посвящает занятиям спортом.

Еще в пятом классе на уроках физкультуры она прыгала и бегала лучше остальных. Задатки начинающей легкоатлетки в ней разглядел учитель физкультуры Сергей Гуцало, который сегодня является тренером, помощником и надежным старшим товарищем талантливой гимназистки.

– Первым делом решили нарастить и укрепить мышечную массу, — рассказывает собеседница. – Начала ходить в тренажерный зал, пробовать различные программы. После уроков – иду домой перекусить, отдохнуть – и в «тренажерку». Обязательно – разминка и бег.

С приходом лета Дарья начала тренироваться чаще и активнее. Утренние дистанции она пробегает под присмотром тренера, который всегда тщательно подбирает задания. В день нашего общения, например, уделили много внимания ускорениям на коротких отрезках. За считанные секунды пробежки лицо покрывается потом. Это не слабость – просто выкладывается юная спортсменка на 100. Пять минут со – скакалкой, десять – привязанная резиновым поясом к штанге футбольных ворот в натяжении делает бег на месте (последнее, возможно, звучит немного устрашающе, поэтому ниже разместили поясняющее видео с тренировки). Комплекс упражнений, выполняемый ежедневно, не только развивает навыки, но и помогает оставаться в хорошей форме. Для девушек любого возраста это крайне важно, чего не скрывает сама Дарья.

– Стараюсь правильно питаться. В рационе всегда рыба, творог, фрукты. Никогда не пропускаю завтраки. Утром запастись энергией крайне важно, и в этом плане помогают каши.

Ее целеустремленность поражает. На недавних районных соревнованиях по легкой атлетике сумела удивить судей стабильными показателями в прыжках с места в длину. Причем, из возможных трех попыток итог двух последних оказался одинаковым. Но интересно даже не это. Прыгунья «пролетела» 2 метра 50 сантиметров! Такого результата не смог припомнить никто.