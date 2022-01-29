Спорт
На пути к успеху в “афганском” турнире
Продолжается “афганский” турнир по мини-футболу.
Болельщики могут стать свидетелями интереснейших матчей в СДЮШОР.
Расписание матчей
29 ЯНВАРЯ (суббота)
15.00 – чемпионат области, 2 тур:
«Лунинец» – «ПолесГУ» (Пинск)
17.00 – Любань – Гранит
18.10 – Лидер – Лунинец
30 ЯНВАРЯ (воскресенье)
12.30 – Любань – Альянс
13.40 – Гранит – СДЮШОР
14.50 – Альянс – Лидер
16.00 – Базар – Джокер
17.10 – Лунинец – Мастер плюс
18.20 – Старт – Джокер
1 ФЕВРАЛЯ (вторник)
19.30 – Джокер – СДЮШОР
3 ФЕВРАЛЯ (четверг)
20.00 – Старт – Мастер плюс