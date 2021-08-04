На речном канале пройдет второй этап Чемпионата РБ по лову рыбы спиннингом с берега

Спортсмены со всей республики соберутся в окрестностях города гранитодобытчиков 14 августа, чтобы во второй раз за сезон “скрестить” удочки на берегу местного водоема. А вот финальный этап соревнований по спортивному лову рыбы спиннингом с берега пройдет этой осенью, в октябре, на канале Вилейско -Минской водной системы. К слову, эти состязания проводятся в личном, командном, лично-командном зачетах и являются отборочными для формирования сборной команды Республики Беларусь для участия в Чемпионате мира-2022.

Как отметил председатель оргкомитета Чемпионата РБ Владимир Микулов, речной порт Микашевичи – одно из уникальных водоемов нашей республики, акватория которого в техническом плане практически безупречно подходит для проведения спортивных соревнований по рыбной ловле.

А еще, что не менее важно, по разнообразию рыбных обитателей каналу почти нет аналогов. Именно по этим причинам он так привлекателен для рыбаков – как любителей, так и профессионалов. Вот и в минувшие выходный речной канал Микашевичи стал местом встречи участников “Кубка дружбы-2021”, организатором которого выступил Западный рыболовный клуб “Буг” г. Бреста. За время состязаний улов 24 команд, представлявших самые разные регионы Беларуси, составил более 116 килограмм.