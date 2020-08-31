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На стадионе «Полесье» состоялся матч «Гранит» – «БАТЭ»

Елена Данилович Send an email 1 час тому назад
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В Лунинце завершился поединок «Гранита» и «БАТЭ» в рамках 1/16 финала Кубка Беларуси. Матч проходил без болельщиков.

До перерыва наши земляки достаточно успешно держали оборону. Стоит отметить боевой настрой «гранитовцев», которые на своем поле хотели доставить борисовчанам максимум проблем. Во втором же тайме гости целиком взяли ситуация под свой контроль.

В итоге полномочный владелец трофея во главе с главным тренером Кириллом Ольшевским праздновали уверенную победу – 5:0. На 11-ой минуте счет открыл Эрвейн Мукам. На 49-ой преимущество гостей удвоил ударом от границы штрафной Дмитрий Бессмертный, который через некоторое время ассистировал Виллюму Виллюмсону. На 67-ой Борис Копитович замкнул головой подачу Бояна Настича из углового. Окончательные цифры на табло установил на «падающем флажке» Максим Гаевой. 

В рамках чемпионата страны по футболу в первой лиге 5 сентября, в субботу, «Гранит-Микашевичи» будет принимать речицкий «Спутник».

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Елена Данилович

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