Спорт

Первое золото: белорусский батутист Иван Литвинович выиграл на Олимпиаде в Токио

Белорусский батутист Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады в Токио, сообщает БЕЛТА.

По мере приближения выступлений белорусов напряжение нарастало. Опытнейший китаец Дон Дон, в медальном багаже которого уже есть награды главных стартов четырехлетия, заработал от судей оценку 61,235 балла, уверенно возглавив очередь претендентов на победу. Хорош был и новозеландец Дилан Шмидт (60,675).

Владислав Гончаров под давлением не дрогнул, но получил оценку 60,565 балла, заняв третье промежуточное место.

Последним выступал Иван Литвинович. Он заработал 61,715 балла и стал олимпийским чемпионом. Владислав Гончаров переместился на 4-е место в итоговом протоколе.

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