Спорт

Под эгидой «Динамо-Брест» в области проходит серия детских футбольных турниров

17.02.2022
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Один из них, посвященный Дню защитников Отечества, сегодня стартовал в Лунинце. В нем принимают участие мальчишки 2012 года рождения и моложе. В борьбу вступили 6 команд: по две – из Бреста и Лунинца, по одной – из Столина и Микашевич.

Во время тожественного открытие участников соревнований приветствовали заместитель председателя райисполкома Анатолий Захаркевич и директор государственного футбольного клуба «Динамо-Брест» Василий Щегрикович (наш земляк, уроженец Любани, играл за команды «Динамо» (Брест), «Шахтер» и др.)

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Елена Данилович

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