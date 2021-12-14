Семь белорусских спортсменов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Семь белорусских спортсменов выступят на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Состязания пройдут 16-21 декабря в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Тренерский штаб национальной команды сделал ставку на следующих спортсменов:

Анастасия Кулешова (50 м, 100 м баттерфляем, 50 м на спине, эстафеты 4х50 м комбинированная и комбинированная, микст),

Анастасия Коряковская (50 м вольным стилем, эстафеты 4х50 м, комбинированная и комбинированная, микст),

Алина Змушко (50 м, 100 м брассом, эстафеты 4х50 м комбинированная и комбинированная, микст),

Анастасия Шкурдай (100 м комплексным плаванием, 100 м баттерфляем, 100 м на спине, 100 м вольным стилем, 200 м на спине, эстафеты 4х50 м комбинированная и комбинированная, микст),

Илья Шиманович (50, 100, 200 м брассом, эстафета 4х50 м комбинированная, микст),

Виктор Стаселович (50 м,100 м спина, эстафета 4х50 м комбинированная, микст),

Григорий Пекарский (50 м, 100 м баттерфляем, 50 м на спине).

Общий призовой фонд составляет более $2,8 млн. Денежные призы за индивидуальные дисциплины увеличили на 50%. А пловец, установивший новый мировой рекорд в индивидуальной дисциплине, получит $50 тыс.