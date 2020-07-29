Соревнования по стритболу пройдут на «Полесье» в субботу

С каждым годом соревнования по уличному баскетболу привлекают все большее количество участников. Зрителям он интересен динамикой и остротой борьбы, участникам – доступностью. РФСК «Здоровье», планирую работу по месту жительства, учел это обстоятельство и не первый год проводит турнир «Оранжевый мяч». На сегодняшний день заявки подали 10 команд.

1 августа, в субботу, на стадионе «Полесье» в Лунинце состоится традиционный турнир по стритболу среди дворовых команд «Оранжевый мяч». Начало в 11.00.