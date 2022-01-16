Спорт

Традиционный районный турнир по мини-футболу памяти воинов-«афганцев» стартовал в субботу

16.01.2022
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Участников, а в этом  году подали заявки 10 команд, приветствовали начальник сектора спорта и туризма райисполкома Петр Хвостов, председатель районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Николай Ковалец и активисты этой организации. Память о погибших во время войны земляках почтили минутой молчания. С регламентом турнира ознакомил главный судья соревнований Андрей Сытин.

Основной этап пройдет по круговой системе. Восемь сильнейших команд продолжат борьбу в плэй-офф. Кроме команд нашего района борьбу за кубок поведут «Альянс» (Лельчицы) и «Джокер» (Столин).

В первый игровой день «Гранит» разгромил «Лидера» – 10:1, «Лунинец» всухую переиграл «Старт» 6:0, а «Базар» не оставил шансов «Любани» – 12:0.

16 ЯНВАРЯ (воскресенье)
13.00 – Альянс – Гранит
14.10 – Старт – Любань
15.20 – Джокер – Лидер
16.30 – Базар – Альянс
17.40 – Лунинец – Джокер
18.50 – Лидер – СДЮШОР

17 ЯНВАРЯ (Понедельник)
20.00 – СДЮШОР – Лунинец

18 ЯНВАРЯ (вторник)
19.00 – Джокер – Мастер плюс
20.10 – Старт – Базар

20 ЯНВАРЯ (четверг)
19.30 – Мастер плюс – СДЮШОР

 

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Елена Данилович

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