Утвержден список стипендиатов Президентского спортивного клуба на 2022 год

Центральный совет Президентского спортивного клуба утвердил список из 333 стипендий молодым перспективным белорусским спортсменам и тренерам-преподавателям.

В условиях пандемии COVID-19 при назначении стипендий на 2021 год во внимание принималось не только выступление спортсмена во внутренних соревнованиях и на международной арене, но и мнение тренеров и специалистов в своем виде спорта, ходатайства соответствующих спортивных федераций, ассоциаций и союзов. Ситуация в этом году улучшилась, что позволило при рассмотрении кандидатов на назначение стипендий на 2022 год учитывать именно спортивный результат, продемонстрированный белорусскими спортсменами в 2021 году на крупных международных соревнованиях (Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Кубков мира и Европы и других представительных международных турнирах в своих возрастных категориях).

Всего поступило 355 анкет спортсменов и 170 анкет тренеров для включения в список стипендиатов на 2022 год. К результатам спортсмена предъявлялись соответствующие требования в зависимости от количества кандидатов на получение стипендии от вида спорта.

По итогам проведенного анализа в список включены 207 спортсменов из которых 149 спортсменов становились призерами чемпионатов мира и Европы в соответствующих возрастных категориях (36 человек – обладатели золотых медалей, 37 – серебряных медалей, 76 спортсменов, завоевавших медали бронзового достоинства), 13 спортсменов-паралимпийцев и 113 тренеров, представляющих 38 видов спорта.

Средний размер годовой стипендии составит 7700 белорусских рублей (640 белорусских рублей в месяц). Она будет выплачиваться спортсменам и тренерам на протяжении года ежемесячно, начиная с января 2022 года.