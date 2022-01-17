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В ЛУНИНЕЦКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ “АФГАНСКИЙ” ТУРНИР

17.01.2022
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В субботу, 15 января, стартовал традиционный районный турнир по мини-футболу памяти воинов-«афганцев».
 
Участников, а в этом году подали заявки 10 команд, приветствовали заведующий сектора спорта и туризма райисполкома Петр Хвостов, председатель районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Николай Ковалец и активисты этой организации. Память о погибших во время войны земляках почтили минутой молчания. С регламентом турнира ознакомил главный судья соревнований Андрей Сытин.
Основной этап пройдет по круговой системе. Восемь сильнейших команд продолжат борьбу в плэй-офф. Кроме команд нашего района борьбу за кубок поведут «Альянс» (Лельчицы) и «Джокер» (Столин).
 
 
В первый игровой день «Гранит» разгромил «Лидера» – 10:1, «Лунинец» всухую переиграл «Старт» 6:0, а «Базар» не оставил шансов «Любани» – 12:0.
 
 
Результаты матчей второго игрового дня: Альянс – Гранит – 5:5, Старт – Любань 5:9, Джокер – Лидер – 9:1, Базар – Альянс – 4:1, Лунинец – Джокер – 4:5, Лидер – СДЮШОР – 8:3.
 
Таким образом, лидерство захватили Базар и Джокер, у которых по 6 очков в активе.
Турнир продолжается.
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