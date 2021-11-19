В НОК Беларуси вручили награды Европейской легкоатлетической ассоциации

В штаб-квартире НОК Беларуси, где завершилось заседание расширенного Президиума общественного объединения “Белорусская федерация легкой атлетики”, вручили награды Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) белорусским специалистам, отмеченным в различных номинациях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Награда ЕА за вклад в развитие легкой атлетики вручена Виктору Мясникову и Юрий Ковальчуку. В номинации “Женщина-лидер” отмечена Вера Епимашко, за значимый вклад в тренерскую деятельность наградили личного тренера бронзового медалиста Игр в Токио Максима Недосекова Татьяну Нарейко. Кроме того, авторитетная наставница вместе с Владимиром Пологовым удостоилась благодарности БФЛА.

Председатель общественного объединения Иван Тихон поздравил с прошедшим днем рождения олимпийскую чемпионку Эллину Звереву.

В работе расширенного Президиума общественного объединения “Белорусская федерация легкой атлетики” приняли участие президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель БФЛА Иван Тихон, тренеры, специалисты, представители спортивной общественности страны.