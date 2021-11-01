В Японии завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Белорусская команда в общем зачете заняла третье место

Белорусские грации успешно выступили в индивидуальных упражнениях, передает НОК Беларуси.

Алина Горносько завоевала золото в упражнении с лентой. В олимпийском виде (индивидуальном многоборье) Алина Горносько заняла второе место. В ее активе также серебро в упражнении с обручем и бронза – в упражнении с мячем.

Анастасия Салос – бронзовый призер по итогам выступления с булавами.

В командных упражнениях в групповом многоборье Анна Гайдукевич, Анастасия Молоканова, Арина Цицилина и Карина Ермоленко заняли третье место.

Всего в активе белорусок семь наград мирового форума.

Общий зачет выиграли гимнастки России, второе место у итальянок.

Выступление на чемпионате мира в Японии подтвердило высокий класс белорусской художественной гимнастики. Поздравляем!