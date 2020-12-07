Кричать, нельзя молчать!

– В основном подобные конфликты происходят в состоянии алкогольного опьянения, – рассказывает заместитель прокурора района Ольга Ковалевская. – Нередко это угроза убийством. Санкцией статьи 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок 2 года. Услышать серьезный приговор можно не только за угрозу убийством, но и за угрозу причинения тяжких телесных повреждений или уничтожения имущества обще опасным способом в случае, если имелись основания опасаться ее осуществления.

Судом Лунинецкого района рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина П., который 23 августа 2020 года в период с 16.00 до 17.00, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, на почве личных неприязненных отношений с членами семьи, держа в руке кухонный нож, высказывал словесные угрозы убийством своему брату В. Родственник попытался избежать конфликта, выйдя во двор дома. Но скандалист продолжил свои преступные действия. П. назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца, а также в отношении его применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Молчать о фактах домашнего насилия нельзя! Нужно своевременно обращаться за помощью.