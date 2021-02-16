Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко высказал мнение о роли VI Всебелорусского народного собрания в развитии страны и области

VI Всебелорусское народное собрание завершило свою работу во Дворце Республики в Минске. Участники форума, а это 2 тысячи 700 человек из разных уголков страны с богатой палитрой профессий и социальных статусов, обсудили основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на предстоящие пять лет.

Главная цель на пятилетку – обеспечить социальную стабильность в обществе и улучшить благосостояние граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Перед собравшимися выступил Глава государства Александр Лукашенко, далее с докладами на трибуну форума поднимались делегаты и приглашённые.

Право выступить с высокой трибуны форума было дано двум делегатам от нашей области: директору Брестского научно-технологического парка Дмитрию Макаруку и ткачу пятого разряда Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения Наталье Исаковой.

Всего Брестскую область на VI Всебелорусском народном собрании представили 310 делегатов во главе с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко, который корреспонденту телеканала «Брест» высказал свое мнение о тезисах, прозвучавших в докладе Главы государства Александра Лукашенко, и о роли масштабного форума в развитии Беларуси и Брестской области: