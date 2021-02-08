Все ли готово для проведения ВНС? Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи

Провести VI Всебелорусское народное собрание нужно на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что до проведения ВНС остается совсем немного времени. “Интерес к форуму большой, что налагает особую ответственность. Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны провести на самом высоком уровне”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Для обсуждения подготовки и проведения форума на совещание с главой государства приглашены премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров.

“Во-первых, необходимо посмотреть, все ли готово для встречи делегатов. В столицу приедут представители всех регионов, представители всех групп, как принято говорить, нашего гражданского общества, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, отдельных регионов. Также будут приглашенные гости, – сказал Президент. – Люди, прибывшие из регионов, должны чувствовать себя как дома, они приехали к себе домой, в столицу нашей родины. Поэтому необходимо обеспечить безопасность, комфортные условия работы и отдыха участников собрания, соответствующим службам необходимо взять на постоянный контроль все эти вопросы”.

Во-вторых, формат форума надо эффективно использовать для решения наиболее актуальных вопросов. “Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними – тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

“На злобу еще раз повторюсь: тут некоторые, прежде всего беглые и прочие так называемые “оппозиционеры”, плачут и рыдают, что если не попадут на Всебелорусское народное собрание, значит – нелегитимно, – продолжил глава государства. – Во-первых, я сказал, что мы избирали людей, которые живут в нашей стране. А беглых будут избирать в Польше, Литве. Кто-то, видимо, в Украине, кто-то, может быть, в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Мы только гостей приглашаем”.

“Они объявили бойкот Всебелорусскому народному собранию. Если вы его бойкотируете, чего вы рыдаете? Вы объявили бойкот – бойкотируйте. Более того, спустя некоторое время после объявления бойкота они решили провести “форум замежжа”. Ну, проводите, никто же не мешает. Собирайтесь в Польше, Литве и проводите”, – добавил Президент.

В-третьих, Президент заявил о необходимости накануне собрания еще раз более детально проработать волнующие людей проблемы. Он напомнил, что ранее в областях прошло обсуждение основных направлений программы социально-экономического развития и ряда других вопросов, которые люди выдвинули на диалоговых площадках. Глава государства положительно оценил работу помощников Президента, уполномоченных по областям и особенно губернаторов по организации диалоговых площадок на местах. “Собрались делегаты – будущие участники Всебелорусского народного собрания – и обсудили эти вопросы. Ясно, что две с половиной тысячи человек и приглашенных, гостей (Всебелорусского народного собрания. – Прим. БЕЛТА) – все они там не выступят. А вот обсудить на месте эти вопросы, сконцентрировать и вынести на Всебелорусское народное собрание от лица региона – это было сделано правильно”, – убежден Александр Лукашенко.

“Это непосредственно помогает почувствовать пульс жизни на местах, глубже погрузиться в суть проблем и таким образом обеспечить максимальную взвешенность и обоснованность будущих решений”, – сказал он.

Глава государства обратил внимание, что по итогам работы Всебелорусского народного собрания обычно принимается резолюция, в которой обобщены концептуальные положения. А более детальная проработка тех или иных вопросов, их конкретизация – в программе социально-экономического развития.

“Резолюция обозначит основные направления движения Беларуси к определенным целям, – уточнил он. – Но через концептуальные вопросы резолюции человек должен увидеть себя, конкретные вопросы, которые его волнуют”.

Президент пояснил свое утверждение на конкретном примере: если в итоговых документах ВНС будет зафиксировано решение о сохранении госпредприятий, отказе от повальной приватизации, то люди для себя сделают вывод, что можно спокойно продолжать работать, без опасений за будущее свое и своих детей. “Казалось бы, концептуальный вопрос продажи госсобственности и предприятий. Но человек через это поймет – они (предприятия. – Прим. БЕЛТА) будут государственными, и это гарантия, что он будет там работать. Или наоборот, будет прописано, что с молотка продадут. И что тогда делать? – привел пример Президент. – Люди должны понимать, что основные решения Всебелорусского народного собрания должны ответить на вопрос, к чему приведут эти решения сегодня, что будет завтра, послезавтра. Это главное, о чем мы, прежде всего, должны думать, принимая те или иные решения”.

Александр Лукашенко отметил, что людей в Беларуси интересуют различные вопросы. “Во главе угла всех вопросов – экономика. И насущные вопросы жизни людей: ценообразование, тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рабочие места, заработная плата и так далее, – сказал глава государства. – Поступает много предложений в области общественно-политического развития. Наши граждане сегодня небезразличны к судьбе страны, особенно остро чувствуют нынешний ответственный период, когда все мы должны быть вместе, должны быть едины, чтобы сохранить независимое белорусское государство”.