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550 литров браги уничтожено в Лунинецком районе

L N Send an email 10 минут тому назад
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Сотрудниками Лунинецкого РОВД при проведении санкционированного осмотра по месту жительства в деревне Мокрово у неработающего 51-летнего сельчанина изъято 350 литров самогонной браги.

Ингредиент находился в специальных металлических емкостях, готовый к процессу производства алкогольного продукта. Мужчина уверял, что производство наладил с целью личного пользования.

Также в деревне Велута в хозяйственной постройке на придомовой территории у неработающего 59-летнего мужчины правоохранители обнаружили мини-завод по производству самогона и самогонной браги.

Из незаконного оборота изъят самогонный аппарат и уничтожено 200 литров самогонной браги, что также, со слов владельца, предназначалось для личного пользования.

За изготовление крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), также как и хранение аппаратов для изготовления предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

Повторное совершение вышеуказанных противоправных действий влечет наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

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L N

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