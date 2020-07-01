Фотоловушка зафиксировала нарушителя в Синкевичском лесничестве

29 июня на территории Синкевичского лесничества Лунинецкого лесхоза без разрешительных документов (без лесного билета) были установлены ульи. Нарушение зафиксировала одна из фотоловушек.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 15.21 КоАП Республики Беларусь. Штраф в размере 0.1 базовой величины.

ч.1 ст. 15.21 КоАП: