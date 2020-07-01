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Фотоловушка зафиксировала нарушителя в Синкевичском лесничестве
29 июня на территории Синкевичского лесничества Лунинецкого лесхоза без разрешительных документов (без лесного билета) были установлены ульи. Нарушение зафиксировала одна из фотоловушек.
Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 15.21 КоАП Республики Беларусь. Штраф в размере 0.1 базовой величины.
ч.1 ст. 15.21 КоАП:
Заготовка живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочное лесопользование, лесопользование в научно-исследовательских и образовательных целях, лесопользование в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных или спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий без разрешительных документов либо в местах, в которых осуществление лесопользования запрещено законодательством влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин.