Новости районаПроисшествия

ГАИ разыскивает виновников ДТП

L N Send an email 6 минут тому назад
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В период времени с 21.30 18 июля по 10.30 19 июля на автостоянке во дворе дома №13 по улице Первомайской в Микашевичах был поврежден автомобиль марки «Фольксваген» (номер АМ7519-1).

Подобное происшествие произошло в Лунинце на прилегающей территории во дворе дома №1 по улице Припятской. В период времени с 17.00 20 июля по 11.00 21 июля был поврежден автомобиль марки «Мазда» (номер 3585II-1).

В обоих случаях водители неустановленных транспортных средств покинули места ДТП.

Просим граждан, которые могли быть свидетелями вышеуказанных аварий или располагают иной информацией об обстоятельствах данных происшествий обратится в ГАИ Лунинецкого РОВД по адресу: г. Лунинец, ул. Красноармейская, д. 1, каб. 4. Или сообщить ее по телефону 3-26-08.

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L N

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