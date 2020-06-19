КГК обнародовал новые факты противоправной деятельности Белгазпромбанка и его топ-менеджеров

Комитет госконтроля обнародовал новые факты и новые схемы противоправной деятельности Белгазпромбанка и его топ-менеджеров. На брифинге, который провел глава комитета Иван Тертель, стало известно, что расследование ведется по нескольким направлениям. В частности, речь идет о создании оффшорных компаний за рубежом, перекачивании туда огромных сумм денег. Выявлены многочисленные факты получения представителями Белгазпромбанка взяток за выдачу кредитов. Глава госконтроля подробно рассказал о теневых схемах.

Иван Тертель, председатель Комитета госконтроля Беларуси: «Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Ведется работа по ряду направлений. Первое — это махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов США, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов США.

Кроме того, нами задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с так называемой плохой кредитной историей».

Речь идет о сложной, давно и хорошо отлаженной схеме денежных махинаций. Эту цепочку белорусские правоохранители разматывают в связке с иностранными коллегами почти из двух десятков стран: направлены соответствующие запросы. Эту работу начали еще в 2016 году, когда отправили первые запросы в зарубежные структуры. Ключевые документы, подтверждающие противоправную деятельность банка, пришли в Минск в декабре 2019 года.

Факты противоправной деятельности подтверждаются и признательными показаниями бывших и действующих топ-менеджеров Белгазпромбанка. Несмотря на то, что доподлинно известно, что впервые белорусские правоохранители заподозрили руководство Белгазпромбанка в противоправной деятельности как минимум 4 года назад, а новый виток эта история получила в декабре прошлого года, когда поступили ответы от правоохранителей зарубежных стран, некоторые поторопились придать этим уголовным делам политическую окраску.

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Источник: tvr.by