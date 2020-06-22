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Лунинчанин инсценировал кражу своего кошелька

L N Send an email 6 часов тому назад
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Как сообщает УВД Брестского облисполкома, от 29-летнего лунинчанина в милицию поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что в поезде у него похитили кошелек с 500 рублями и банковской платежной картой.

После проведения целого комплекса мероприятий по установлению возможных подозреваемых лиц, в том числе после просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники линейного пункта милиции на станции «Лунинец» усомнились в правдивости слов заявителя.

При повторном опросе лунинчанин сознался, что историю с утерей кошелька выдумал,  потому что боялся признаться родителям о проигрыше денег в одном из игровых приложений.

В отношении мужчины составлен административный протокол.

За заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделения по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами наступает административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.

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L N

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