Лунинчанин инсценировал кражу своего кошелька

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, от 29-летнего лунинчанина в милицию поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что в поезде у него похитили кошелек с 500 рублями и банковской платежной картой.

После проведения целого комплекса мероприятий по установлению возможных подозреваемых лиц, в том числе после просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники линейного пункта милиции на станции «Лунинец» усомнились в правдивости слов заявителя.

При повторном опросе лунинчанин сознался, что историю с утерей кошелька выдумал, потому что боялся признаться родителям о проигрыше денег в одном из игровых приложений.

В отношении мужчины составлен административный протокол.

За заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования милицией, скорой медицинской помощью, подразделения по чрезвычайным ситуациям или другими специализированными службами наступает административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.