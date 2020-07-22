Мужчина представился сельчанину участковым и завладел его мобильным

В Лунинецком районе ради наживы 27-летний житель агрогородка Межлесье решил воспользоваться информацией, которую узнал во время застолья. Собутыльник рассказал, что в соседней деревне пенсионер потерял мобильный телефон и обратился за помощью в милицию. Пока правоохранители искали гаджет, мужчина решил наведаться к заявителю.

– Он пришел домой к пенсионеру поздним вечером и представился участковым инспектором милиции, который занимается поиском его мобильника. Хозяин не заподозрил обман, несмотря на то, что незнакомец оказался в гражданском и не предъявил служебное удостоверение. По требованию молодого человека пожилому мужчине пришлось отдать два мобильных телефона якобы для проведения экспертизы, – рассказали в Лунинецком РОВД.

В последующем подозреваемый наведался к заявителю еще дважды. Сначала он вернул один из аппаратов связи и забрал сим-карту. А в третий раз мужчина потребовал дать ему 75 рублей якобы на поездку в Витебскую область за найденным телефоном.

Однако выманить деньги не удалось. Подозреваемого подвела зимняя милицейская куртка, в которой он пришел к потерпевшему. Тот обратил внимание, что кроме бушлата, из форменного обмундирования у «милиционера» ничего не было. Хозяин выбежал на улицу и начал звать на помощь. Лжесотрудник испугался и скрылся.

Настоящие участковые выяснили личность сельчанина. С его слов, милицейскую куртку старого образца он случайно нашел в доме своего отца и решил ее использовать в преступных целях.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Подозреваемый уже привлекался к уголовное ответственности за хищение и хулиганство.

Между тем, милиционеры нашли утерянный телефон и вернули его заявителю.

Источник: УВД Брестского облисполкома.