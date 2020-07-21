Подробности расследования уголовного дела о нарушении общественного порядка

Как сообщалось ранее, по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе изучения видеоматериалов следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения.

По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Кроме этого, следователями установлена причастность задержанных к организации и активному участию в произошедших 14 июля текущего года на территории города Минска групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По уголовному делу, возбужденному ранее по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь, задержанные минчане признаны подозреваемыми.

В настоящий момент правоохранителями продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Полученные медицинские документы о состоянии здоровья пострадавших милиционеров, а также видеозаписи, размещенные на различных интернет-ресурсах, изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда экспертных исследований.

Вышеуказанные уголовные дела соединены в одном производстве.

Следственный комитет ранее освещал особенности правоприменительной практики в части применения насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел. Акцентируем внимание граждан на то, что под насилием следует понимать любое противоправное осознанное воздействие на сотрудника, осуществляемое против либо помимо его воли.

В последнее время на территории столицы зафиксировано проведение несанкционированных массовых мероприятий. Не забывайте о том, что сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок, а воспрепятствование их служебной деятельности противозаконно. Всем подобным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.