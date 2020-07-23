Рыбаки, выловившие рыбы на 33 тысячи рублей, взяты под стражу

Под стражу взяты три жителя Столинского района. Им инкриминирована незаконная добыча рыбы без надлежащего разрешения запрещенными приспособлениями.

Напоминаем, что в начале мая около деревни Намокрово трое мужчин ловили рыбу. В сети браконьеров попали в общей сложности 180 особей разных видов рыбы. Урон, причиненный окружающей среде, составил 32 тысячи 667 рублей 30 копеек, что является особо крупным размером. Нашей прокуратурой подан иск о его компенсации в суд Столинского района.

Действия преступников квалифицированы по части 4 статьи 281 УК РБ. Наказание по ней предусмотрено только в виде лишения свободы. Из материалов дело стало известно, что все трое имеют несколько судимостей, ведут антиобщественный образ жизни, нигде официально не работают. Никто и не думал хоть копейку внести в компенсацию за причиненный урон. Более того, двое из них умудрились снова наступить на те же самые грабли — ловили рыбу на реке Горынь запрещенными приспособлениями. За очередное правонарушение их привлекли к административной ответственности.

На прошлой неделе милицейским конвоем тройку рыболовов доставили в прокуратуру Лунинецкого района. Руководитель ведомства Сергей Горошко вынес решение сменить меры задержания с подписки о невыезде на заключение под стражу. Дальнейшую судьбу и степень вины каждого фигуранта уголовного дела решат в суде.