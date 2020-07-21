Новости районаПроисшествия

Скрылся с места ДТП — ГАИ разыскивает виновника

L N Send an email 14 часов тому назад
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12 июля в период времени с 18.00 до 20.30 на автостоянке во дворе дома №117 по улице Красной в Лунинце был поврежден автомобиль «Ауди» (номер 3629 ЕМ-1).

Водитель неустановленного транспортного средства оставил место ДТП. Просим граждан, которые могли быть свидетелями данной аварии или обладают другой информацией о ее обстоятельствах, обратиться в Госавтоинспекцию РОВД  г. Лунинец, ул. Красноармейская, 1, каб. 40 или сообщить по телефону 3-26-08. 

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L N

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