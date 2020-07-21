Скрылся с места ДТП — ГАИ разыскивает виновника

12 июля в период времени с 18.00 до 20.30 на автостоянке во дворе дома №117 по улице Красной в Лунинце был поврежден автомобиль «Ауди» (номер 3629 ЕМ-1).

Водитель неустановленного транспортного средства оставил место ДТП. Просим граждан, которые могли быть свидетелями данной аварии или обладают другой информацией о ее обстоятельствах, обратиться в Госавтоинспекцию РОВД г. Лунинец, ул. Красноармейская, 1, каб. 40 или сообщить по телефону 3-26-08.